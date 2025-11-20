Звезда «Майами» Адебайо отреагировал на своё возвращение на паркет после 6 пропущенных игр

28-летний американский профессиональный баскетболист Бэм Адебайо, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции центрового, высказался о своём появлении на площадке после пропуска шести матчей из-за травмы.

«Я чувствовал себя хорошо, чувак. Просто пытался найти ритм, не переусердствовать. Позволил игре прийти ко мне и в какой-то момент стал набирать очки. Мы провели хороший матч, искали друг друга передачами и были сконцентрированы», — сказал Адебайо на пресс-конференции после игры.

Бэм провёл на площадке чуть менее 29 минут, набрал за это время 20 очков, сделал семь подборов, три передачи, два блок-шота и один перехват при одной потере.