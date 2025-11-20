Звезда «Майами» Адебайо отреагировал на своё возвращение на паркет после 6 пропущенных игр
28-летний американский профессиональный баскетболист Бэм Адебайо, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции центрового, высказался о своём появлении на площадке после пропуска шести матчей из-за травмы.
НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Пауэлл - 25, Адебайо - 20, Уиггинс - 17, Жакез-мл. - 12, Фонтеккио - 10, Ларссон - 10, Уэр - 7, Митчелл - 5, Смит - 4, Йович, Джонсон, Янг, Голдин
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 20, Пост - 19, Хилд - 18, Спенсер - 11, Муди - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 7, Сантос - 4, Куминга, Ричард, Роу
«Я чувствовал себя хорошо, чувак. Просто пытался найти ритм, не переусердствовать. Позволил игре прийти ко мне и в какой-то момент стал набирать очки. Мы провели хороший матч, искали друг друга передачами и были сконцентрированы», — сказал Адебайо на пресс-конференции после игры.
Бэм провёл на площадке чуть менее 29 минут, набрал за это время 20 очков, сделал семь подборов, три передачи, два блок-шота и один перехват при одной потере.
