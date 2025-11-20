«Старались показать максимум». Форвард «Енисея» Сонько — о поражении в матче с УНИКСом

24-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Сонько, играющий на позиции лёгкого форварда за «Енисей», прокомментировал поражение от УНИКСа (74:88) в матче Единой лиги ВТБ.

«Это была тяжёлая игра. Против УНИКСа всегда тяжело, потому что здесь собраны игроки высокого уровня. Мы готовились к игре, старались показать свой максимум и допустить минимум ошибок, но всё равно этого не было достаточно для победы. УНИКС очень сильная команда, повторюсь», — приводит слова Сонько пресс-служба команды.

Дмитрий стал одним из лучших игроков своей команды, набрав 11 очков, сделав два подбора, пять передач, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+15».