Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Старались показать максимум». Форвард «Енисея» Сонько — о поражении в матче с УНИКСом

«Старались показать максимум». Форвард «Енисея» Сонько — о поражении в матче с УНИКСом
Комментарии

24-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Сонько, играющий на позиции лёгкого форварда за «Енисей», прокомментировал поражение от УНИКСа (74:88) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 74
Енисей
Красноярск
УНИКС: Рейнольдс - 26, Бингэм - 23, Д. Кулагин - 14, Беленицкий - 7, Швед - 7, Захаров - 6, Абдулбасиров - 3, Белоусов - 2, Халилулаев, Илюк, Стуленков, Лопатин
Енисей: Тасич - 16, Сонько - 11, Коулмэн - 10, Рыжов - 10, Артис - 8, Долинин - 7, Шлегель - 5, Ванин - 4, Ведищев - 3, Скуратов, Середа

«Это была тяжёлая игра. Против УНИКСа всегда тяжело, потому что здесь собраны игроки высокого уровня. Мы готовились к игре, старались показать свой максимум и допустить минимум ошибок, но всё равно этого не было достаточно для победы. УНИКС очень сильная команда, повторюсь», — приводит слова Сонько пресс-служба команды.

Дмитрий стал одним из лучших игроков своей команды, набрав 11 очков, сделав два подбора, пять передач, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+15».

Материалы по теме
Рекорд легенды отечественного баскетбола, УНИКС прервал прыть «Енисея». Итоги дня в ЕЛ
Рекорд легенды отечественного баскетбола, УНИКС прервал прыть «Енисея». Итоги дня в ЕЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android