Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
ЦСКА отказался от сделки по Мело Тримблу с «Олимпиакосом» — Маттео Андреани

Руководство команды Единой лиги ВТБ ЦСКА отказало греческому «Олимпиакосу» в покупке 30-летнего американского разыгрывающего защитника и лидера клуба Мело Тримбла, сообщил итальянский журналист Маттео Андреани в социальной сети Х.

По данным Маттео, руководство греческого клуба вступило в переговоры сразу с тремя командами в Европе с целью заполучить разыгрывающего защитника. Помимо армейцев, «Олимпиакос» обратился к «Бахчешехир Колежи», чтобы взять 27-летнего американца Малакая Флинна, а также к «Хапоэлю» из Иерусалима из-за интереса к 28-летнему Джареду Харперу.

Все команды отказали грекам в совершении данных сделок.

