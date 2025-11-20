«Книга Мормона на русском». В США обратили внимание на фото Егора Дёмина

Бывший игрок НБА Кайл Коллинсворт и американский писатель и обозреватель Джейк Ли обратили внимание на фото российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Если вы говорите по-русски, знаете, что он держит! Почти уверен, что это Книга Мормона, написанная на русском», — написал Коллинсворт на своей странице в социальных сетях.

«Егор Дёмин идёт по заполненному прессой туннелю арены «Бруклина», держа в руках русскую Книгу Мормона. Легендарный», — добавил Ли.

Оба к своим сообщениям прикрепили фото Дёмина.

К настоящему моменту Егор принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал три подбора и отдавал 3,4 передачи.

