Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Назван звёздный игрок «Зенита», ставший трансферной целью топ-клубов Евролиги — инсайдер

Назван звёздный игрок «Зенита», ставший трансферной целью топ-клубов Евролиги — инсайдер
Несколько команд, выступающих в Евролиге, следят за разыгрывающим «Зенита» Трентом Фрейзером. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Маттео Андреани. Обозреватель добавил, что среди клубов есть «Барселона» и «Олимпиакос».

Фрейзер выступает за «Зенит» с 2023 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ американец к настоящему моменту принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал 13,9 очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 4,4 передачи.

«Зенит» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги с семью победами и четырьмя поражениями.

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

