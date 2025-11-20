«Ел как сумасшедший». Игрок НБА Егор Дёмин раскрыл, сколько набрал килограммов

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил о недавней травме, которую он получил ещё перед драфтом, она сопровождала его несколько месяцев. Напомним, у спортсмена диагностировали повреждение подошвенной фасции.

«Мама всегда говорит мне, что всему есть своя причина. В тот момент у меня появился шанс набрать мышечную массу. Я не бегал, а качался по три часа и ел как сумасшедший. С момента драфта я набрал около пяти килограммов.

В тот момент было очень тяжело не играть в баскетбол и быть крайне ограниченным. Это был очень долгий процесс. Но рад, что прошёл через это, потому что у меня была возможность набрать массу и стать сильнее. Это подготовило к тому, что ждало меня в НБА», – сказал Дёмин на канале From The Logo with Jimmer Fredette в YouTube.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым: