Борющийся с раком Ачилле Полонара вызван в сборную Италии и назначен капитаном

Главный тренер сборной Италии Лука Банки представил заявку команды на предстоящие отборочные игры чемпионата мира по баскетболу – 2027.

В списке игроков присутствует Ачилле Полонара, который борется с миеловидным лейкозом. Спортсмен не сможет помочь национальной команде на паркете, но сохранит роль капитана и останется в группе.

24 ноября итальянцы сыграют со сборной Исландии, а 30 ноября встретятся с национальной командой Литвы.

Как информирует пресс-служба Итальянской федерации баскетбола, в заявку команды войдут следующие игроки: Стефано Тонут, Амедео Делла Валле, Амедео Тесситори, Габриэле Прочида, Диего Гаравалья, Франческо Феррари, Томмазо Бальдассо, Луиджи Суиго, Леонардо Канди, Давиде Казарин, Ачилле Полонара, Маттео Либрицци, Ричард Россато, Саша Грант, Никола Акеле, Лука Винчини, Джон Петрюччелли.

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:

