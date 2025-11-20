Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Хавьер Паскуаль — перед матчем с «Анадолу Эфес»: чувствую себя тренером Евролиги

Новый главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль поделился мнением о предстоящем матче с клубом «Анадолу Эфес» в регулярном чемпионате Евролиги. Игра состоится сегодня, 20 ноября, в Стамбуле (Турция). Начало встречи – 20:30 мск.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
1-я четверть
9 : 7
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Хазер, Лойд, Fenemen, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Йылдызлы, Суидер, Мутаф, Османи, Джонс
Барселона: Пантер, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра

«Эфес» — команда с очень глубоким составом. Да, есть травмированные, но и те игроки, которые есть в ротации, очень сильны. Нам нужно быть максимально сосредоточенными и сыграть на высоком уровне, чтобы победить. Это очень динамичная команда, они часто используют двух игроков, способных играть на позициях тяжёлого форварда и центрового, что усложняет задачу. Это команда, которая не полностью соответствует нашему стилю, поэтому нам важно действовать максимально сбалансированно в атаке и защите. Нам нужно сохранять спокойствие в самые сложные моменты.

Очень рад вернуться в Евролигу. Чувствую себя тренером Евролиги, ведь неучастие в турнире давалось мне непросто», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Евролиги.

