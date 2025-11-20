Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Видео: Егор Дёмин ответил, сколько пар обуви использует за сезон

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин и другие игроки команды ответил на вопрос по поводу количества пар обуви, которые они носят в течение сезона.

«По меньшей мере две. Может, больше, но по крайней мере две», — сказал Дёмин.

Майкл Портер сказал, что обходится не более чем 10 парами. Теренс Мэнн заявил, что ему требуется 150. Ноа Клауни признался, что точно не знает, но считает, что использует меньше пар, чем его товарищи по команде, так как он носит обувь, пока она полностью не придёт в негодность. Джейлену Уилсону нужны четыре–пять пар обуви, а Зайари Уильямсу – 15–20.

