Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко раскрыл, с кем бы вышел на площадку, если бы мог выбрать любого игрока

Андрей Кириленко раскрыл, с кем бы вышел на площадку, если бы мог выбрать любого игрока
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, с кем бы вышел на площадку, если бы мог выбрать любого игрока в истории.

«На самом деле, моя мечта-то сбылась, я поиграл с Майклом Джорданом. Если сейчас говорить о таком большом формате, Коби Брайант в моё время был воплощением Майкла Джордана, мне удалось поиграть против него именно в прайме. И удавались игры, когда там в перерыве его держал без очков или там четыре раза подряд накрывал его. То есть понимал, что вот он самый лучший уровень а-ля Майкла Джордана, который был на тот момент.

Конечно, мне бы хотелось вот с праймового Андрея Кириленко-защитника поставить против праймового Майкла Джордана и попробовать вообще, что бы это такое было. Но так как я с ним играл, наверное взял бы Ларри Бёрда. Ларри Бёрд был в своё время просто угрозой и убийцей защитников, причём с треш-током. Мне бы очень хотелось попробовать посмотреть, потому что казалось, он такой какой-то медлительный вроде, но если бы мы с ним играли, уверен, было бы крайне сложно», — сказал Кириленко в своём телеграм-канале.

Великолепного Ларри Бёрда хотели споить до матча. Ответ прозвучал быстро и жёстко
Великолепного Ларри Бёрда хотели споить до матча. Ответ прозвучал быстро и жёстко

Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории:

