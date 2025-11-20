Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Дёмин объяснил, почему не остался в «Реале» и не вернулся в Россию, а переехал в США

Дёмин объяснил, почему не остался в «Реале» и не вернулся в Россию, а переехал в США
Аудио-версия:
Российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вспомнил о решении перейти в NCAA, где он провёл прошлый сезон, несмотря на возможность остаться в «Реале».

«Когда я закончил последнюю сезон в академии Реала, у меня было несколько вариантов. Первый — вернуться в Россию и играть на профессиональном уровне. Второй — остаться в «Реале», в первой команде, но я не был уверен, буду ли я в ротации или же просто останусь на контракте с клубом. В европейских контрактах много нюансов», — приводит слова Дёмина Defensa Central со ссылкой на пресс-службу «Бруклина».

В итоге Дёмин выбрал переезд в США:

«Сначала я не рассматривал этот вариант, но понял, что это лучшее решение для моего развития. Я хотел сосредоточиться на процессе, а не на конечном результате. Не хотел прыгать слишком высоко, чтобы потом не пришлось дважды откатываться назад».

Егор Дёмин на презентации бренда Дуэйна Уэйда:

