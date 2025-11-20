«Барселона» проиграла «Анадолу Эфес» в Евролиге в первом матче после возвращения Паскуаля

Завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Анадолу Эфес» в Стамбуле принимал каталонскую «Барселону». Встреча закончилась со счётом 74:73 (18:19, 17:27, 23:9, 16:18) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал защитник Изайя Кординье, на счету которого 14 очков, три подбора и одна передача. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал центровой Ян Веселы, у которого 16 очков, восемь подборов и одна передача.

Отметим, это был первый матч «Барселоны» в Евролиге под руководством Хавьера Паскуаля после его возращения в испанский клуб.

В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с «Монако». Встреча состоится 26 ноября и начнётся в 21:30 мск. «Барселона» в следующем туре регулярного чемпионата примет АСВЕЛ. Матч пройдёт 26 ноября, начало — в 22:30 мск.

