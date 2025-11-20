Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Анадолу Эфес — Барселона, результат матча 20 ноября 2025, счет 74:73, Евролига – 2025/2026

«Барселона» проиграла «Анадолу Эфес» в Евролиге в первом матче после возвращения Паскуаля
Аудио-версия:
Завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Анадолу Эфес» в Стамбуле принимал каталонскую «Барселону». Встреча закончилась со счётом 74:73 (18:19, 17:27, 23:9, 16:18) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
74 : 73
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Хазер, Лойд, Fenemen, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Йылдызлы, Суидер, Мутаф, Османи, Джонс
Барселона: Пантер, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал защитник Изайя Кординье, на счету которого 14 очков, три подбора и одна передача. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал центровой Ян Веселы, у которого 16 очков, восемь подборов и одна передача.

Отметим, это был первый матч «Барселоны» в Евролиге под руководством Хавьера Паскуаля после его возращения в испанский клуб.

В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с «Монако». Встреча состоится 26 ноября и начнётся в 21:30 мск. «Барселона» в следующем туре регулярного чемпионата примет АСВЕЛ. Матч пройдёт 26 ноября, начало — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Хавьер Паскуаль — перед матчем с «Анадолу Эфес»: чувствую себя тренером Евролиги

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани:

