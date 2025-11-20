Скидки
Владимир Гомельский назвал топ-5 центровых НБА оборонительного плана в данный момент

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно пятёрки лучших центровых Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оборонительного плана в настоящий момент.

«Уокер Кесслер, Донован Клинган, Айзея Хартенштайн, Якоб Пёлтль и Никола Йокич», — написал Гомельский.

Недавно Гомельский поделился мнением о перспективах клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после возвращения в строй лёгкого форварда и лидера коллектива Леброна Джеймса. Сейчас спортсмену 40 лет.

