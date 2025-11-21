Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Панатинаикос — Дубай, результат матча 20 ноября 2025, счет 103:82, Евролига – 2025/2026

«Панатинаикос» крупно обыграл «Дубай», добыв третью подряд победу в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого греческий «Панатинаикос» принимал «Дубай». Встреча закончилась со счётом 103:82 (25:24, 20:24, 30:14, 28:20) в пользу хозяев паркета. Отметим, для греческого клуба эта победа стала третьей подряд в турнире.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
103 : 82
Дубай
Дубай, ОАЭ
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Faried, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Дубай: Аврамович, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Андерсон, Кондич, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Кендрик Нанн. На его счету 22 очка, четыре подбора и четыре передачи. В составе клуба из ОАЭ лучшую результативность показал центровой Мфионду Кабенгеле, у которого 18 очков, пять подборов и две передачи.

В следующем туре «Панатинаикос» сыграет с «Партизаном», а «Дубай» встретится с «Парижем».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» проиграла «Анадолу Эфес» в Евролиге в первом матче после возвращения Паскуаля

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android