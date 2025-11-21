«Панатинаикос» крупно обыграл «Дубай», добыв третью подряд победу в Евролиге

Завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого греческий «Панатинаикос» принимал «Дубай». Встреча закончилась со счётом 103:82 (25:24, 20:24, 30:14, 28:20) в пользу хозяев паркета. Отметим, для греческого клуба эта победа стала третьей подряд в турнире.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Кендрик Нанн. На его счету 22 очка, четыре подбора и четыре передачи. В составе клуба из ОАЭ лучшую результативность показал центровой Мфионду Кабенгеле, у которого 18 очков, пять подборов и две передачи.

В следующем туре «Панатинаикос» сыграет с «Партизаном», а «Дубай» встретится с «Парижем».

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге: