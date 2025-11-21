Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Олимпия — Хапоэль, результат матча 20 ноября 2025, счёт 83:105, Евролига – 2025/2026

«Хапоэль» на выезде победил «Олимпию», прервав её серию из четырёх побед в Евролиге
Аудио-версия:
Завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Олимпия» из Милана (Италия) принимала израильский «Хапоэль» (Тель-Авив). Встреча закончилась со счётом 105:83 (25:25, 24:20, 27:19, 29:19) в пользу гостей. Отметим, этим поражением «Олимпия» прервала свою серию, которая в Евролиге насчитывала четыре победы.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
83 : 105
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпия: Манньон, Эллис, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Гудурич, Шилдс, Tote, Данстон
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Сегев, Палатин, Тимор, Эннис, Малкольм, Мицич, Уэйнрайт, Отуру

Самыми результативными в составе «Хапоэля» стали защитник Антонио Блэйкни и центровой Дэниел Отуру. На счету обоих по 20 очков. В составе «Олимпии» лучшую результативность показал защитник Леандро Больмаро (16 очков, один подбор и четыре передачи).

В следующем туре «Олимпия» встретится с другим израильским клубом – «Маккаби», а «Хапоэль» сыграет с «Реалом».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
