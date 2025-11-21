«Хапоэль» на выезде победил «Олимпию», прервав её серию из четырёх побед в Евролиге

Завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Олимпия» из Милана (Италия) принимала израильский «Хапоэль» (Тель-Авив). Встреча закончилась со счётом 105:83 (25:25, 24:20, 27:19, 29:19) в пользу гостей. Отметим, этим поражением «Олимпия» прервала свою серию, которая в Евролиге насчитывала четыре победы.

Самыми результативными в составе «Хапоэля» стали защитник Антонио Блэйкни и центровой Дэниел Отуру. На счету обоих по 20 очков. В составе «Олимпии» лучшую результативность показал защитник Леандро Больмаро (16 очков, один подбор и четыре передачи).

В следующем туре «Олимпия» встретится с другим израильским клубом – «Маккаби», а «Хапоэль» сыграет с «Реалом».

