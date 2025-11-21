«Реал» вырвал победу в матче с «Жальгирисом» в Евролиге

Завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого мадридский «Реал» принимал «Жальгирис» из Каунаса (Литва). Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 100:99 (22:16, 21:21, 19:25, 38:37) в пользу испанской команды.

Самым результативным в составе «Реала» стал разыгрывающий Тео Маледон. На его счету 25 очков, три подбора и пять передачь. У «Жальгириса» лучшую результативность показал разыгрывающий Сильвен Франсиско, у которого 33 очка, три подбора и 11 передач.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Хапоэлем» из Тель-Авива (Израиль), а «Жальгирис» примет «Басконию».

