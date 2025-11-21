Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Реал — Жальгирис, результат матча 20 ноября 2025, счет 100:99, Евролига – 2025/2026

«Реал» вырвал победу в матче с «Жальгирисом» в Евролиге
Завершился матч 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого мадридский «Реал» принимал «Жальгирис» из Каунаса (Литва). Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 100:99 (22:16, 21:21, 19:25, 38:37) в пользу испанской команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
100 : 99
Жальгирис
Каунас, Литва
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис
Жальгирис: Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным в составе «Реала» стал разыгрывающий Тео Маледон. На его счету 25 очков, три подбора и пять передачь. У «Жальгириса» лучшую результативность показал разыгрывающий Сильвен Франсиско, у которого 33 очка, три подбора и 11 передач.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Хапоэлем» из Тель-Авива (Израиль), а «Жальгирис» примет «Басконию».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
