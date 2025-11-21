Евролига: результаты матчей на ноября

В четверг, 20 ноября, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть четыре матча 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Евролига. Результаты матчей на 20 ноября:
«Анадолу Эфес» – «Барселона» – 74:73;
«Панатинаикос» – «Дубай» – 103:82;
«Олимпия» – «Хапоэль» Тель-Авив – 83:105;
«Реал» Мадрид – «Жальгирис» – 100:99.
Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого девять побед и три поражения. Вторую строчку занимает сербская «Црвена Звезда» (восемь побед и три поражения). Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (восемь побед и четыре поражения).
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:
