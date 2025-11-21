Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Евролига – 2025/2026: результаты на 20 ноября, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей на ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 20 ноября, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогли увидеть четыре матча 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Евролига. Результаты матчей на 20 ноября:

«Анадолу Эфес» – «Барселона» – 74:73;
«Панатинаикос» – «Дубай» – 103:82;
«Олимпия» – «Хапоэль» Тель-Авив – 83:105;
«Реал» Мадрид – «Жальгирис» – 100:99.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
74 : 73
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Хазер, Лойд, Fenemen, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Йылдызлы, Суидер, Мутаф, Османи, Джонс
Барселона: Пантер, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
103 : 82
Дубай
Дубай, ОАЭ
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Faried, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Дубай: Аврамович, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Андерсон, Кондич, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
83 : 105
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпия: Манньон, Эллис, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Гудурич, Шилдс, Tote, Данстон
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Сегев, Палатин, Тимор, Эннис, Малкольм, Мицич, Уэйнрайт, Отуру
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
100 : 99
Жальгирис
Каунас, Литва
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис
Жальгирис: Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого девять побед и три поражения. Вторую строчку занимает сербская «Црвена Звезда» (восемь побед и три поражения). Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (восемь побед и четыре поражения).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
