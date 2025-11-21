Скидки
Баскетбол

«Триллер на два овертайма». Сергей Кущенко оценил нынешний сезон Единой лиги

«Триллер на два овертайма». Сергей Кущенко оценил нынешний сезон Единой лиги
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос по поводу старта нынешнего сезона турнира. Кущенко отметил, что результаты игр порой неожиданны, а зрелищность матчей держит публику в постоянном напряжении.

— Как оцените старт чемпионата? Какие мысли по итогам первых двух месяцев?
— Каждый сезон — это новая режиссура, новый сценарий, новые актёры. Этот сезон начался ярко, необычно, взять хотя бы матч открытие, где «Уралмаш» в гостях неожиданно обыграл на последних секундах одного из фаворитов турнира, «Локомотив-Кубань».

И дальше хватало матчей, которые украшали наш чемпионат. Огненный матч в Перми, где ЦСКА оступился. Нравится смотреть как команды рангом чуть пониже подтягиваются к «большой четвёрке». Недавно совсем «Нижний Новгород» с «Автодором» устроили триллер на два овертайма. Оценка не моя должна быть, в первую очередь важна оценка зрителей, которые заполняют трибуны.

И в этом плане цифры радуют, они идут только вверх. Большое внимание статистике, много интервью. Работаем с аудиторией, она растёт и оценивает нашу работу положительно, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте полное интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
