Кущенко ответил на вопрос о молодых игроках Единой лиги, способных попасть в НБА в будущем

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о перспективах молодых баскетболистов чемпионата и оценил, кто из них в ближайшие годы может вырасти до уровня звёзд и даже задуматься о переходе в клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Кто из молодых игроков Единой лиги ВТБ вам нравится, кто здесь может стать новой звездой, даже задуматься об НБА? Кирилл Елатонцев, Михаил Беленицкий?

— Молодых ребят, талантливых, которые уже набрались опыта прилично. Вспомните матч «Меги» с ЦСКА в Basket Cup. В «Меге» играли ребята до 20 лет, но они обыграли нашего чемпиона. Я обратил внимание на их тела, на мышечный каркас. У нас в лиге есть Миша Беленицкий — фактура, формат, мне очень нравится за ним наблюдать. Он находит у Перасовича условия, которые ему помогают расти. В «Локо» много молодых ребят, не только речь про Елатонцева. Посмотрите, как Кирилл Темиров вырос, уже серьёзные решения принимает, на Ищенко обратите внимание.

Самсон Руженцев, которому ЦСКА дал возможность через аренду почувствовать уверенность в себе, и он реализует себя. В «Парме» выделяются молодые Свинин и Фирсов, которые уже выходят в стартовом составе и получают по 15-20 минут в очень конкурентных матчах. У нас много ребят в молодёжных проектах, они получают сейчас игровое время и в основном составе. Шансы им даются. Поверьте, в длинном сезоне они ещё больше времени получат, тогда и посмотрим на кого мы можем рассчитывать в плане смены поколений, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

