Главная Баскетбол Новости

Сергей Кущенко высказался о двух странах, клубы из которых могут войти в Единую лигу

Сергей Кущенко высказался о двух странах, клубы из которых могут войти в Единую лигу
Аудио-версия:
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос относительно планов по расширению турнира и возможном участии клубов из Казахстана и Беларуси. По его словам, лига внимательно изучает зарубежные рынки, чтобы принимать решения о будущем формате и привлечении новых команд.

— Поиск новых участников Единой Лиги ВТБ ведётся активно? Были слухи о Владивостоке, возрождении команды в Беларуси, Казахстане.
— У нас пока всё в ручном режиме, каждый вопрос рассматриваем отдельно. Не забываем ни про какие рынки, важен и Казахстан, и Беларусь, они наши давние партнёры, играли в Лиге много лет. Сейчас где-то законодательство изменилось, они не могут использовать некоторые опции при формировании состава, мы это учитываем. Пока они играют в молодёжной лиге. С Беларусью то же самое, нужно разобраться со старыми историями и ожидаем их вновь в высшем дивизионе. Мы каждый сезон что-то креативное придумываем, чтобы заинтересовать нового зрителя, зайти на новые рынки.

Наш новый турнир Basket Cup говорит о том, как наша Лига относится к зарубежным проектам и как к нам самим относятся за рубежом. Нам важно изучить это мнение, возможно, по его итогам что-то будет ясно лучше. Либо этот турнир развивать, либо изменить регулярный чемпионат Единой лиги. Всё покажет время, ближе к Матчу всех звёзд мы поймём, как это будет реализовано. Посмотрим на цифры, показатели, прирост внимания. Всё это будет на столе для принятия следующего решения, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте полное интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
