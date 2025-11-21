Скидки
Главная Баскетбол Новости

Сергей Кущенко объяснил, почему Алексей Швед будет полезен УНИКСу

Сергей Кущенко объяснил, почему Алексей Швед будет полезен УНИКСу
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о переходе российского разыгрывающего Алексея Шведа в УНИКС. Российский ветеран подписал контракт с казанской командой на два месяца. О соглашении было объявлено в начале ноября.

— Швед, помимо длинной скамейки, наверняка придаст атаке УНИКСа большую вариативность?
— Алексей настолько разносторонний игрок, что в атаке он легко может раскрыть тех игроков, которые ранее не были задействованы так активно. И он полезен в любой системе, у любого тренера. Он доказывает это многолетними выступлениями во всех командах, за которые он играл. И в «Зените», и в ЦСКА, и в «Химках».

Слово «вариативность» лучше всего подходит, потому что Алексей открывает новые опции тем игрокам, которые могли быть тренером поставлены в угол и ждать, а им мяч всё равно не отдадут. Алексей все эти опции на паркете видит, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте полное интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
