«Необычно и очень мощно». Кущенко выделил команду Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил московский ЦСКА и казанский УНИКС как одних из самых стабильных команд нынешнего сезона. Кущенко подчеркнул, что грамотная работа тренерского штаба УНИКСа и подбор игроков делают коллектив заметным среди лидеров чемпионата.

— И всё-таки в лидерах привычные коллективы — УНИКС и ЦСКА. Всё по делу — на текущий момент эти команды стабильнее конкурентов?

— Матч в Казани между ЦСКА и УНИКСом можно с уверенностью называть одним из лучших и самых упорных на этом отрезке чемпионата. На данный момент это самые стабильные команды из «Большой четвёрки», наши традиционные лидеры.

Казань в нынешнем сезоне сформирована необычно и очень мощно. Удалось досконально проскаутировать европейский рынок, тренер Перасович всегда накладывает кальку на тех игроков, которых он уже имеет и добавляет к ним те опции, которые усиливают команду. Тот же Маркус Бингэм — это открытие чемпионата, лучший игрок октября. Радует Денис Захаров, добавил опыта команде.

Не забываем про уровень Дмитрия Кулагина. Есть проблемы со здоровьем у Пэриса Ли, но тут же находится прекрасная замена в лице Алексея Шведа. Чему я лично рад, вся лига рада, что один из самых опытных и талантливых наших баскетболистов, с множеством рекордов продолжает играть, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

