Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Необычно и очень мощно». Кущенко выделил команду Единой лиги

«Необычно и очень мощно». Кущенко выделил команду Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил московский ЦСКА и казанский УНИКС как одних из самых стабильных команд нынешнего сезона. Кущенко подчеркнул, что грамотная работа тренерского штаба УНИКСа и подбор игроков делают коллектив заметным среди лидеров чемпионата.

— И всё-таки в лидерах привычные коллективы — УНИКС и ЦСКА. Всё по делу — на текущий момент эти команды стабильнее конкурентов?
— Матч в Казани между ЦСКА и УНИКСом можно с уверенностью называть одним из лучших и самых упорных на этом отрезке чемпионата. На данный момент это самые стабильные команды из «Большой четвёрки», наши традиционные лидеры.

Казань в нынешнем сезоне сформирована необычно и очень мощно. Удалось досконально проскаутировать европейский рынок, тренер Перасович всегда накладывает кальку на тех игроков, которых он уже имеет и добавляет к ним те опции, которые усиливают команду. Тот же Маркус Бингэм — это открытие чемпионата, лучший игрок октября. Радует Денис Захаров, добавил опыта команде.

Не забываем про уровень Дмитрия Кулагина. Есть проблемы со здоровьем у Пэриса Ли, но тут же находится прекрасная замена в лице Алексея Шведа. Чему я лично рад, вся лига рада, что один из самых опытных и талантливых наших баскетболистов, с множеством рекордов продолжает играть, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте полное интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Эксклюзив
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android