«НБА — очень циничная». В Единой лиге высказались о Егоре Дёмине

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос по поводу российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Спортсмен был выбран командой из Нью-Йорка на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

«Клуб «Бруклин Нетс», можно сказать, родной для меня. По Егору — очень большой талант. НБА — лига очень циничная. Либо у тебя через какой-то момент всё получается и ты идёшь наверх, либо ты быстро спускаешься на уровень ниже.

У Дёмина есть всё, чтобы пойти по высокой линейке. Сейчас не надо никого обсуждать, на статистику смотреть достаточно рано. Я думаю, что в декабре или начале января — вот там уже будет что-то понятно», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

