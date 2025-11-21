Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Сергей Кущенко назвал главную задачу внутрисезонного турнара Единой лиги — Basket Cup

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о целях нового внутрисезонного турнира — WINLINE Basket Cup. По его словам, главная задача — дать клубам международный опыт и одновременно повысить медиаприсутствие и привлекательность игр для зрителей и трансляций.

— Основная задача Basket Cup — дать нашим клубам международный опыт?
— Верно, но это был очень сложный конструктор. Команды играют в трёх чемпионатах и самое сложное — это расписание и получить разрешение на игры. Мы получили добро, собрали турнир, в котором принимают участие шесть наших лучших клубов. Причём лучших не только по спортивным показателям, но в том числе и по маркетинговым.

Чтобы продать трансляции, чтобы внутри зала всё было красиво. Медийности добавить, о которой много говорят. Мы отставать не собираемся, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте полное интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
