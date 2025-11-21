Кущенко: сразу шесть игроков Евролиги подписаны в этом сезоне клубами ЕЛ — достойная цифра

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о роли легионеров в текущем сезоне и их влияние на уровень чемпионата. Кущенко отметил, что зарубежные игроки, имеющие опыт выступлений в Евролиге и национальных командах, помогают поддерживать конкурентоспособность лиги и повышают качество баскетбола. По его словам, выбор таких игроков выступать именно в Единой лиге говорит о привлекательности и интересе к турниру.

— Новые легионеры УНИКСа повышают общий уровень чемпионата? Это плюс для всей лиги ВТБ?

— Разумеется. В основном, сегодня главная задача для клубов Единой лиги ВТБ — сохранение качественного баскетбола. Понятное дело, что есть перспективные, быстрорастущие российские игроки из молодёжных проектов, но важную роль играют легионеры высокого уровня и важно приглашать их в наши команды. Нужны игроки, которые имеют опыт Евролиги, национальных сборных команд, которые были там на первых ролях. Сразу шесть игроков Евролиги были подписаны в этом сезоне нашими клубами — это достойная цифра.

У них были опции выступать за клубы Евролиги, но пока наша «большая четвёрка» удерживает такой уровень, чтобы игрокам подобного класса хотелось приезжать в Россию. Яркое возвращение будет у Нено Димитриевича, он набирает ход после травмы, Ливай Рэндольф в «Зените», здорово начал Дишон Пьер в УНИКСе, ждём, когда он восстановится после повреждения. Эти баскетболисты выбрали наш чемпионат, оценивая нашу лигу как конкурентную, интересную. Это оценка всей нашей общей работы, — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

