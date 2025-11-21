Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Явно проседает». Кущенко ответил, над чем должен работать Дёмин для успеха в НБА

«Явно проседает». Кущенко ответил, над чем должен работать Дёмин для успеха в НБА
Аудио-версия:
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что нужно разагрывающему «Бруклин Нетс» Егору Дёмину для успеха в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По словам Кущенко, игрок обладает талантами и трудолюбием, но для успешной карьеры в лиге ему предстоит доработать защиту и продолжать совершенствовать навыки на игровом уровне.

«У Егора есть все данные, талант, трудолюбие, но сейчас нужна огранка. За этот сезон его нужно довести до уровня большого мастера. Работать над телом, смотреть, чтобы не пропадал бросок, иметь такое количество игр, которое он получает, времени ему дают именно столько, чтобы понять как его нужно использовать.

Идёт притирка, Жорди Фернандес — сильный тренер. Опции в атаке у «Бруклина» есть, их достаточно много, включая и Егора. Единственное, надо подтянуть защиту, пока что она явно проседает», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте полное интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
