«Говорю с уверенностью». Кущенко оценил перспективы Дёмина в «Бруклине»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил уверенность, что разыгрывающий Егор Дёмин в конечном итоге добьётся успеха в «Бруклин Нетс». Как считает глава Единой лиги, у игрока есть талант, трудолюбие и поддержка клуба, что позволит ему адаптироваться и добиться успеха в НБА.

«Пять-шесть побед нужно, чтобы найти свою игру, свой ритм, поверить в себя. Не заваливать сезон, а двигаться вперёд. Егору желания не занимать, трудолюбия и терпения — в избытке. Он в той организации, которая может его раскрыть, я её знаю изнутри, поэтому с уверенностью могу об этом говорить.

Я встречался в Макао со многими специалистами, спрашивал их как адаптируется Егор, они отмечают, что у парня большие перспективы. Работы предстоит ещё много, но потенциал — огромный. Талант — это одно, вопрос как он будет расти дальше», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

