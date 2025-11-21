Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Говорю с уверенностью». Кущенко оценил перспективы Дёмина в «Бруклине»

«Говорю с уверенностью». Кущенко оценил перспективы Дёмина в «Бруклине»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил уверенность, что разыгрывающий Егор Дёмин в конечном итоге добьётся успеха в «Бруклин Нетс». Как считает глава Единой лиги, у игрока есть талант, трудолюбие и поддержка клуба, что позволит ему адаптироваться и добиться успеха в НБА.

«Пять-шесть побед нужно, чтобы найти свою игру, свой ритм, поверить в себя. Не заваливать сезон, а двигаться вперёд. Егору желания не занимать, трудолюбия и терпения — в избытке. Он в той организации, которая может его раскрыть, я её знаю изнутри, поэтому с уверенностью могу об этом говорить.

Я встречался в Макао со многими специалистами, спрашивал их как адаптируется Егор, они отмечают, что у парня большие перспективы. Работы предстоит ещё много, но потенциал — огромный. Талант — это одно, вопрос как он будет расти дальше», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте полное интервью с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Эксклюзив
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android