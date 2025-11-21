В ночь с 20 на 21 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 21 ноября:

«Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:101;

«Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 137:96;

«Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:123 OT;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Атланта Хоукс» — 135:126.

Лучшим баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси — 54 очка, пять подборов и девять ассистов.

