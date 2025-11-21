Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпиакос Пирей — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 21 ноября

Евролига: расписание матчей на 21 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 21 ноября, в Евролиге пройдёт очередной игровой день сезона 2025/2026. В общей сложности болельщики европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей 12 го тура регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 21 ноября:

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Париж»;
22:30 мск — «Виртус» — «Маккаби Тель-Авив»;
22:30 мск — «Партизан» — «Фенербахче»;
22:30 мск — «Баскония» — «Бавария»;
23:00 мск — «Валенсия» — «Црвена Звезда».

Лидером Евролиги в данный момент является «Хапоэль» из Тель-Авива, в активе которого девять побед и три поражения. Второе место занимает сербская «Црвена Звезда» (восемь побед и три поражения). Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (восемь побед и четыре поражения).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Евролига: результаты матчей на 20 ноября

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android