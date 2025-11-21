Евролига: расписание матчей на 21 ноября

В пятницу, 21 ноября, в Евролиге пройдёт очередной игровой день сезона 2025/2026. В общей сложности болельщики европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей 12 го тура регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 21 ноября:

22:15 мск — «Олимпиакос» — «Париж»;

22:30 мск — «Виртус» — «Маккаби Тель-Авив»;

22:30 мск — «Партизан» — «Фенербахче»;

22:30 мск — «Баскония» — «Бавария»;

23:00 мск — «Валенсия» — «Црвена Звезда».

Лидером Евролиги в данный момент является «Хапоэль» из Тель-Авива, в активе которого девять побед и три поражения. Второе место занимает сербская «Црвена Звезда» (восемь побед и три поражения). Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (восемь побед и четыре поражения).

Главные новости дня: