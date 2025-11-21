Братья Джоуи и Джесси Басс уволены с руководящих постов «Лейкерс», оба сделали заявление

Братья Джоуи и Джесси Басс были уволены из «Лос-Анджелес Лейкерс». Оба подтвердили свой уход с должностей. Джоуи отвечал за аналитические и исследовательские процессы в клубе, Джесси был ассистентом генерального менеджера.

«Мы чрезвычайно гордимся тем, что были частью этой организации последние 20 сезонов. Спасибо болельщикам за поддержку на каждом этапе. Желали бы, чтобы обстоятельства нашего ухода сложились иначе. В такие моменты нам бы особенно хотелось спросить у нашего отца, что он обо всём этом подумал бы», — говорится в их совместном заявлении, которое на своей странице в социальных сетях привёл инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Джесси также косвенно обвинил сестру Джини Басс, которая сохранила пост управляющего клуба минимум на ближайшие пять лет:

«Идея доктора Басса [Джерри Басса] заключалась в том, что однажды мы с Джоуи будем управлять баскетбольными операциями. Но Джини фактически удержала власть, пока её братья были уволены».

Джоуи и Джесси сохранят миноритарные доли в команде.

Напомним, летом 2025 года бизнесмен Марк Уолтер достиг соглашения о покупке контрольного пакета акций «Лейкерс» у семьи Басс.

