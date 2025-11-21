Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Йокич стал первым в истории НБА, кто лидирует в четырёх метриках статистики за десятилетие

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич лидирует в нынешнем десятилетие по очкам (13 242), подборам (6 030), передачам (4 326) и перехватам (703) в НБА. Как информирует NBA Crazy Stats в социальных сетях, серб стал первым в истории лиги, кто возглавил статистический протокол сразу в четырёх из пяти основных категорий.

Ранее рекорд принадлежал легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Кариму Абдул-Джаббару, который в 1970-х возглавлял три категории.

Статистика учитывает как регулярный чемпионат, так и плей-офф. В нынешнем сезоне, после 14 матчей, Йокич в среднем набирает 29,1 очка, 13,2 подбора и 11,1 передачи за игру, при этом лидируя в НБА по подборам и передачам.

Главные новости дня:

