Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа разница в реализации «трёшек» Дёмина в домашних и выездных матчах «Бруклина»

Названа разница в реализации «трёшек» Дёмина в домашних и выездных матчах «Бруклина»
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин показывает различную эффективность трёхочковых бросков в домашних и выездных матчах команды.

Как информирует на своей странице в социальных сетях автор NetsCifer, освещающий матчи «Бруклина», на домашней площадки «Нетс» Егор реализовал 15 из 35 попыток (43%) из-за дуги, в тогда время как в выездных матчах его точность падает до 9 из 28 (32%).

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал три подбора и отдавал 3,4 передачи. Егору сейчас 19 лет.

Сейчас читают:
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Эксклюзив
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android