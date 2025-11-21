Названа разница в реализации «трёшек» Дёмина в домашних и выездных матчах «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин показывает различную эффективность трёхочковых бросков в домашних и выездных матчах команды.

Как информирует на своей странице в социальных сетях автор NetsCifer, освещающий матчи «Бруклина», на домашней площадки «Нетс» Егор реализовал 15 из 35 попыток (43%) из-за дуги, в тогда время как в выездных матчах его точность падает до 9 из 28 (32%).

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал три подбора и отдавал 3,4 передачи. Егору сейчас 19 лет.

