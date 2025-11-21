Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Владелец «Хапоэля» Тель-Авив: мы – лучшая команда в мире за пределами НБА

Комментарии

Владелец израильского баскетбольного клуба «Хапоэль» из Тель Авива Офер Яннай высказал мнение, что его команда способна конкурировать с некоторыми клубами НБА, которые по итогам сезона занимают худшие места и участвуют в драфт лотерее.

«Хапоэль» — лучшая команда в мире за пределами НБА. Я почти уверен, что мы сильнее большинства команд лотереи НБА, особенно если играть по правилам ФИБА», — приводит слова Янная Eurohoops.

При этом отметим, что команда Янная около двух недель назад проиграла «Хапоэлю» из Иерусалима (84:89) в местной лиге, в то время как «Бруклин Нетс», имеющий всего 14,3 % побед в нынешнем сезоне, обыграл иерусалимский клуб с разницей в 35 очков (123:88) в предсезонном матче в октябре.

