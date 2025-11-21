Представлены лидеры команд НБА по реализации «трёшек» на данный момент, Дёмин — в списке

Представлены лидеры каждой команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 на данный момент по реализации трёхочковых бросков (минимум 40 попыток). Данные представил портал Clutch Numbers в социальных сетях. Отметим, что лидером «Бруклина» является разыгрывающий Егор Дёмин.
Лидеры команд НБА сезона-2025/2026 на данный момент по реализации трёхочковых бросков:
Вит Крейчи («Атланта Хоукс») — 46,8%;
Анферни Саймонс («Бостон Селтикс») — 40,4%;
Егор Дёмин («Бруклин Нетс») — 38,1%;
Сион Джеймс («Шарлотт Хорнетс») — 43,5%;
Айо Досунму («Чикаго Буллз») — 46,8%;
Джейлен Тайсон («Кливленд Кавальерс») — 46,2%;
Макс Кристи («Даллас Маверикс») — 46,1%;
Тим Хардауэй-младший («Денвер Наггетс») — 45,3%;
Данкан Робинсон («Детройт Пистонс») — 41,8%;
Моузес Муди («Голден Стэйт Уорриорз») — 42,7%;
Тари Исон («Хьюстон Рокетс») — 50,9%;
Аарон Несмит («Индиана Пэйсерс») — 37,3%;
Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 37,6%;
Руи Хатимура («Лос-Анджелес Лейкерс») — 48,1%;
Кэм Спенсер («Мемфис Гриззлиз») — 44,8%;
Симоне Фонтеккио («Майами Хит») — 47,6%;
Эй Джей Грин («Милуоки Бакс») — 47,4%;
Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз») — 52,1%;
Саддик Бей («Нью-Орлеан Пеликанс») — 38,4%;
Ландри Шамет («Нью-Йорк Никс») — 42,4%;
Аарон Уиггинс («Оклахома-Сити Тандер») — 41,7%;
Уэнделл Картер («Орландо Мэджик») — 44,2%;
Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс») — 42,3%;
Грейсон Аллен («Финикс Санз») — 44,7%;
Джереми Грант («Портленд Трэйл Блэйзерс») — 42,1%;
Малик Монк («Сакраменто Кингз») — 45,5%;
Харрисон Барнс («Сан-Антонио Спёрс») — 48,6%;
Скотти Барнс («Торонто Рэпторс») — 38,9%;
Святослав Михайлюк («Юта Джаз») — 38,7%;
Кишон Джордж («Вашингтон Уизардс») — 45,5%.