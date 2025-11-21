Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Фото: лидер УНИКСа Пэрис Ли замечен на матче Евролиги

Фото: лидер УНИКСа Пэрис Ли замечен на матче Евролиги
Комментарии

Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли посетил матч регулярного чемпионата Евролиги между «Панатинаикосом» и «Дубаем» (103:82). В сезоне-2022/2023 спортсмен представлял греческий клуб.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
103 : 82
Дубай
Дубай, ОАЭ
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Faried, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Дубай: Аврамович, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Андерсон, Кондич, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш

Фото: Скриншот/https://t.me/okkobasket

Ли перешёл в УНИКС летом нынешнего года. К настоящему моменту Пэрис принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 13,9 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 7,5 передачи.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что У Пэриса диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за чего он пропустит около двух-трёх недель. УНИКС сейчас занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги.

Главные новости дня:

