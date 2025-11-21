Фото: лидер УНИКСа Пэрис Ли замечен на матче Евролиги

Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли посетил матч регулярного чемпионата Евролиги между «Панатинаикосом» и «Дубаем» (103:82). В сезоне-2022/2023 спортсмен представлял греческий клуб.

Фото: Скриншот/https://t.me/okkobasket

Ли перешёл в УНИКС летом нынешнего года. К настоящему моменту Пэрис принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 13,9 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 7,5 передачи.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что У Пэриса диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за чего он пропустит около двух-трёх недель. УНИКС сейчас занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги.

Главные новости дня: