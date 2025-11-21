Скидки
Илья Ермаков дебютировал в NCAA, представлена статистика

Комментарии

Российский баскетболист Илья Ермаков, выступающий за университет Сент-Бонавентура в NCAA, дебютировал в сезоне в матче с командой университета Роберт Морриса (75:61). Спортсмен провёл на площадке шесть минут и за это время отметился двумя передачами, подбором и перехватом. Также Ермаков выполнил один бросок из-за трёхочковой линии, который оказался неточным.

Ермаков является воспитанником московского ЦСКА, куда переехал из Курска в 2018 году. Сначала занимался в СШОР ЦСКА, в 2022 году подписал контракт с молодёжным проектом клуба и выступал за ЦСКА-ДЮБЛ и «ЦСКА-Юниор».

