Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ты всё равно мужик». Игрок «Бруклина» оценил навыки Егора Дёмина в японской игре

«Ты всё равно мужик». Игрок «Бруклина» оценил навыки Егора Дёмина в японской игре
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин попрактиковался в кендаме – игре, смысл которой заключается в том, чтобы бросать шарик таким образом, чтоб он упал в одно из углублений или зацепился на заостренный наконечник.

Форвард «Бруклина» Джейлен Уилсон, проходивший мимо, оценил навыки россиянина.

«Я уже сделал это семь раз подряд», — сказал Егор.

«Боже, это так неважно, Егор. Но ты всё равно мужик», — отвеил Уилсон.

Егор Дёмин показал впечатляющие навыки игры в кендаму:

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал три подбора и отдавал 3,4 передачи.

Материалы по теме
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Эксклюзив
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android