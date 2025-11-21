«Ты всё равно мужик». Игрок «Бруклина» оценил навыки Егора Дёмина в японской игре

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин попрактиковался в кендаме – игре, смысл которой заключается в том, чтобы бросать шарик таким образом, чтоб он упал в одно из углублений или зацепился на заостренный наконечник.

Форвард «Бруклина» Джейлен Уилсон, проходивший мимо, оценил навыки россиянина.

«Я уже сделал это семь раз подряд», — сказал Егор.

«Боже, это так неважно, Егор. Но ты всё равно мужик», — отвеил Уилсон.

Егор Дёмин показал впечатляющие навыки игры в кендаму:

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал три подбора и отдавал 3,4 передачи.