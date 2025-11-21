Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Баскетбол

Лидер «Сакраменто» Домантас Сабонис получил травму и выбыл на три-четыре недели – Чарания

Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис получил частичный разрыв мениска левого колена и пройдёт повторное обследование через три-четыре недели. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой на источники сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

К настоящему моменту Сабонис принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых в среднем набирал 17,2 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 3,7 передачи.

«Сакраменто» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе три победы при 13 поражениях.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас:

