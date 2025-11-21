Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Игрок «Бруклина» выделил отличительные особенности Егора Дёмина как игрока

Игрок «Бруклина» выделил отличительные особенности Егора Дёмина как игрока
Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Ноа Клауни поделился мнением о товарище по команде Егоре Дёмине.

«Он любит отдавать передачи, поэтому нужно быть готовым принять мяч. Егор предпочитает ускорять атаку, не зацикливаясь на защите. Так создаётся ситуация четыре на четыре с куда большим пространством для манёвров», — приводит слова Клауни Daily News.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал три подбора и отдавал 3,4 передачи. Егору сейчас 19 лет.

