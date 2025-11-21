Скидки
Главная Баскетбол Новости

В матче «Реала» и «Жальгириса» было установлено несколько рекордов Евролиги

В матче «Реала» и «Жальгириса» было установлено несколько рекордов Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

В матче регулярного чемпионата Евролиги между «Реалом» и «Жальгирисом» (100:99) было установлено несколько рекордов турнира. Как информирует Basket News со ссылкой на журналиста Дариуса Гаруолиса, «Реал» стал первой командой в истории Евролиги, набравшей 100 очков при всего двух точных трёхочковых бросках. Клуб из Мадрида превзошёл предыдущий рекорд в 97 очков, установленный российским клубом «Урал-Грейт», прекратившим своё существование.

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
20 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
100 : 99
Жальгирис
Каунас, Литва
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис
Жальгирис: Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Обе команды суммарно набрали 75 очков в четвёртой четверти — 38 у «Реала» и 37 у «Жальгириса», что стало первым случаем в истории Евролиги, когда обе команды преодолели отметку в 37 очков за одну четверть.

Также отметим, во второй половине матча команды суммарно набрали 119 очков, что стало третьим по величине показателем за всю историю Евролиги. Кроме того, Сильвен Франсиско из «Жальгириса» набрал 33 очка и сделал 11 передач с индексом эффективности 37. Спортсмен стал лишь вторым игроком в истории Евролиги, достигшим статистики 33/11, повторив достижение Кевина Пангоса сезона-2020/2021. Франсиско также повторил свой личный рекорд по очкам и побил личные рекорды по передачам и индексу эффективности.

Комментарии
