В матче «Реала» и «Жальгириса» было установлено несколько рекордов Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги между «Реалом» и «Жальгирисом» (100:99) было установлено несколько рекордов турнира. Как информирует Basket News со ссылкой на журналиста Дариуса Гаруолиса, «Реал» стал первой командой в истории Евролиги, набравшей 100 очков при всего двух точных трёхочковых бросках. Клуб из Мадрида превзошёл предыдущий рекорд в 97 очков, установленный российским клубом «Урал-Грейт», прекратившим своё существование.

Обе команды суммарно набрали 75 очков в четвёртой четверти — 38 у «Реала» и 37 у «Жальгириса», что стало первым случаем в истории Евролиги, когда обе команды преодолели отметку в 37 очков за одну четверть.

Также отметим, во второй половине матча команды суммарно набрали 119 очков, что стало третьим по величине показателем за всю историю Евролиги. Кроме того, Сильвен Франсиско из «Жальгириса» набрал 33 очка и сделал 11 передач с индексом эффективности 37. Спортсмен стал лишь вторым игроком в истории Евролиги, достигшим статистики 33/11, повторив достижение Кевина Пангоса сезона-2020/2021. Франсиско также повторил свой личный рекорд по очкам и побил личные рекорды по передачам и индексу эффективности.

Материалы по теме «Реал» вырвал победу в матче с «Жальгирисом» в Евролиге

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге: