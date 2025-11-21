«Самая слабая по таланту команда в НБА». Портал из США оценил игру «Бруклина» с Дёминым

Североамериканский журналист и эксперт ESPN Тим Бонтемпс опубликовал материал, в котором подвёл итоги первого месяца нынешнего сезона НБА для каждой из команд. Разбирая выступление «Бруклин Нетс», обозреватель высказал мнение, что авторитет главного тренера Жорди Фернандеса едва ли поможет клубу, так как нынешний состав изначально подпирался для обеспечения команды высоким выбором на драфте 2026 года, а не для немедленного результата на площадке.

«Спустя месяц становится ясно: на этот раз Жорди Фернандес не способен изменить ситуацию. Как отмечают инсайдеры лиги, в прошлом сезоне Фернандес смог сохранить у «Нетс» боевой дух и конкурентоспособность даже в неудачном сезоне с итоговым результатом 26—56 — вплоть до Дня благодарения команда шла почти с равным соотношением побед и поражений. Однако сейчас даже выдающиеся тренерские навыки не помогут, ведь нынешний состав изначально собран так, чтобы обеспечить «Бруклину» высокий выбор на звёздном драфте 2026 года. По мнению нескольких руководителей клубов, это самая слабая по таланту команда в лиге, а первые впечатления от пятерых выбранных в первом раунде новичков весьма противоречивы», — говорится в материале Бонтемпса.

Отметим, одним из новичков «Бруклина», выбранных на драфте НБА 2025 года, был Егор Дёмин.

