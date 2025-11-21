В ESPN оценили потенциал «Лос-Анджелес Лейкерс» на титул НБА в сезоне-2025/2026

Аналитик НБА Том Бонтемпс оценил действующую форму команды «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Чему научил первый месяц: команда хороша, но насколько на самом деле? Вот что говорят: старт сезона у «Лос-Анджелеса» был захватывающим. Лука Дончич и Остин Ривз показывают фантастические цифры, а Леброн Джеймс практически не играл. Деандре Эйтон выглядит полезным, но статистика говорит, что без него команда играет даже лучше: пока он на скамейке, «Лейкерс» набирают на несколько очков больше за 100 владений.

С защитой у команды явные проблемы: соперники реализуют под кольцом 69% бросков — это один из худших показателей в лиге (четвёртое место с конца). Несмотря на внушительный стартовый баланс побед и поражений (11-4), эффективность у команды средняя: 11-е место по атаке, 17-е — по защите и 14-е — по общему рейтингу. Всё это наводит на мысль: несмотря на хороший старт, реальная сила команды всё ещё остаётся под вопросом. Такое мнение разделяют и эксперты по всей лиге.

«На одном уровне с «Оклахомой», «Денвером» или «Хьюстоном» они пока не стоят, — говорит скаут с Востока. — Но место в топ-6 за ними уверенно. Глубины в составе маловато, однако лидеры в составе — это то, что делает их очень опасными в плей-офф». Скаут с Запада куда оптимистичнее: «Они однозначно в топ-3. Когда у тебя есть Лука, ты всегда претендент», — написал Бонтемпс в своей колонке на ESPN.