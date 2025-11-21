Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

НБА обновила рейтинг кандидатов на звание MVP в сезоне-2025/2026

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 21 ноября:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
7. Джален Джонсон («Атланта Хоукс»).
8. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).
9. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).
10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

В минувшем сезоне звание MVP завоевал Гилджес-Александер.

