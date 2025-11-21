Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

НБА обновила рейтинг кандидатов на звание MVP в сезоне-2025/2026

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 21 ноября:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

7. Джален Джонсон («Атланта Хоукс»).

8. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

9. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).

10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

В минувшем сезоне звание MVP завоевал Гилджес-Александер.