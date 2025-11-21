Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» представил список травмированных игроков в преддверии матча с «Бостоном»

Комментарии

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала список травмированных игроков перед матчем с «Бостон Селтикс», который состоится в ночь на 22 ноября.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Из-за повреждений матч с «кельтами» пропустят следующие игроки: Бен Сараф (левый голеностоп), Кэмерон Томас (левое подколенное сухожилие), Хейвуд Хайсмит (правое колено). Также в матче не сыграют Дэнни Вульф и Нолан Траоре — они выступят в Лиге развития НБА (G-Лига).

После 14 проведённых матчей в сезоне-2025/2026 «Бруклин» потерпел 12 поражений при двух победах. Клуб занимает 13-е место в Восточной конференции. У «Бостона» в 15 матчах восемь побед и семь поражений. «Селтикс» находится на 10-й строчке Востока.

Комментарии
