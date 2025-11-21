В ESPN назвали проблему, которая витает вокруг «Голден Стэйт» в сезоне-2025/2026

Аналитик НБА Том Бонтемпс высказался о проблеме «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2025/2026.

«Прошёл месяц, а ситуация с Кумингой так и не разрешилась. Как мне сообщают, сезон «Уорриорз» уже сложно представить без разговоров о будущем Куминги. По данным Энтони Слэйтера из ESPN, его статус по-прежнему не определён. Роль Жонатана вновь менялась — сначала он был в старте, затем оказался на скамейке, позже его выбила из строя травма колена. И всё же у него продолжают проявляться те же нестабильные моменты, что были с самого начала карьеры.

«Он остаётся самим собой, хоть и молод. Жонатан прибавил и старается работать в команде, но всё равно иногда возвращается к прошлым ошибкам», — сказал один из скаутов Восточной конференции.

Обмен Куминги — задача сложная: «Голден Стэйт» не собирается просто так расставаться с ним, да и из-за ограничений по зарплатной ведомости подобрать равноценную сделку сложно.

«Вопрос в том, кто захочет взять его себе? Готовы ли «Уорриорз» получить что-то ненужное? Или лучше просто подождать? Найти обмен, который устроит всех, сейчас крайне непросто», — написал Бонтемпс в своей колонке на ESPN.