Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Назван клуб, который проявляет повышенный интерес к обмену Энтони Дэвиса

Назван клуб, который проявляет повышенный интерес к обмену Энтони Дэвиса
Комментарии

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс рассказал о команде лиги, которая заинтересована в обмене 32-летнего тяжёлого форварда «Даллас Маверикс» Энтони Дэвиса.

«Мои источники также сообщают мне, что «Детройт Пистонс» проявляет большой интерес к Энтони Дэвису», — сказал Перкинс на YouTube-канале Road Trippin' Show.

Дэвис присоединился к «Далласу» 2 февраля 2025 года в результате громкого обмена с «Лос-Анджелес Лейкерс», в результате которого Лука Дончич уехал в Калифорнию.

После 16 проведённых матчей в нынешнем сезоне «Даллас» занимает 13-е место в Западной конференции, проиграв 12 встреч.

