В один день сразу девять звёзд НБА пропустили игры из-за травм

В ночь на 21 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сразу девять звёздных игроков пропустили свои матчи из-за травм.

Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»), Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»), Джа Морант и Джарен Джексон (оба — «Мемфис Гриззлиз»), Трей Янг («Атланта Хоукс») не приняли участие в последнем матче своих клубов.

«Не могу вспомнить, когда в последний раз подобное случалось в таком количеством матчей», — написал аналитик Том Хаберстро в социальной сети Х.