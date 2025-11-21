Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Баскетбол

11 очков россиянина Тимофея Рудовского не помогли его команде победить в матче NCAA

В ночь на 21 ноября в Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA) состоялся очередной игровой день, в нём принял участие 21-летний российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступающий за американский коллектив «Брайант Бульдогз» на позиции лёгкого форварда.

«Бульдоги» встречались с коллективом «Виргиния Тех Хокис», уступив со счётом 61:78. Тимофей провёл на паркете 31 минуту, записал на свой счёт 11 очков, сделал один подбор, четыре передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+3».

Для университета Брайанта это поражение стало четвёртым в пяти матчах. Коллектив занимает седьмое место из девяти команд конференции America East.

