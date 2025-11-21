Скидки
Валенсия Баскет — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Руководители бейсбольного клуба «Доджерс» будут консультантами в «Лейкерс» — Шелбёрн

Руководители бейсбольного клуба «Доджерс» будут консультантами в «Лейкерс» — Шелбёрн
Два руководителя бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Эндрю Фридман и Фархан Заиди будут выполнять функции консультантов в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщила журналистка и инсайдер ESPN Рамона Шелбёрн.

49-летний американский предприниматель Фридман в данный момент занимает пост президента по бейсбольным операциям «Доджерс» в Главной лиге бейсбола (MLB). 49-летний представитель Канады Заиди за свою карьеру был президентом по бейсбольным операциям в команде «Сан-Франциско Джайентс», генеральным менеджером «Лос-Анджелес Доджерс» и помощником генерального менеджера клуба «Окленд Атлетикс».

