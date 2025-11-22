Единая лига: расписание матчей 22 ноября

В субботу, 22 ноября, в баскетбольном турнире Единая лига ВТБ состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание игр на 22 ноября:

15:00 мск — «Бетсити Парма» — УНИКС;

18:30 мск — «Самара» — «Локомотив-Кубань».

После 11 матчей регулярного сезона лидером является казанский УНИКС, который одержал 10 побед при одном поражении. На втором месте располагается действующий чемпион турнира — ЦСКА (девять побед и два поражения). Третью строчку занимает краснодарский «Локомотив-Кубань» — девять побед и три поражения.