Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 22 ноября

Единая лига: расписание матчей 22 ноября
Комментарии

В субботу, 22 ноября, в баскетбольном турнире Единая лига ВТБ состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание игр на 22 ноября:

15:00 мск — «Бетсити Парма» — УНИКС;
18:30 мск — «Самара» — «Локомотив-Кубань».

После 11 матчей регулярного сезона лидером является казанский УНИКС, который одержал 10 побед при одном поражении. На втором месте располагается действующий чемпион турнира — ЦСКА (девять побед и два поражения). Третью строчку занимает краснодарский «Локомотив-Кубань» — девять побед и три поражения.

Календарь Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Эксклюзив
Камбэк Шведа, шансы Дёмина в НБА и Basket Cup. Разговор с президентом Единой лиги Кущенко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android